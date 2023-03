Slack to komunikator internetowy stworzony specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach. Ułatwia on komunikację pomiędzy członkami zespołu. Tuż po instalacji należy utworzyć grupę i zaprosić do niej wszystkich członków co pozwoli na współdzielenie wiadomości. Oprócz tego istnieje możliwość przesyłania plików poprzez metodę przeciągnij i upuść.

Warto również wspomnieć o tzw. kanałach. Do dyspozycji oddano dwa kanały. Pierwszy z nich jest ogólnodostępny, a drugi tylko dla osób zajmujących się konkretnym projektem.

Wymaga systemu macOS w wersji 10.14 lub nowszego.