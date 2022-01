to komunikator internetowy stworzony specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach czy szkolnictwie. Ułatwia on komunikację pomiędzy członkami zespołu. Korzystając z aplikacji możemy komunikować się za pośrednictwem czatu z podziałem na wątki i zadbać o to, aby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Oprócz tego, możemy inicjować rozmowy prywatne lub grupowe oraz udostępniać pliki i współtworzyć jej zawartość.

Microsoft Teams pozwoli nam zachować dobrą organizację pracy, poprzez wygodną komunikację z innymi użytkownikami w pracy, szkole, a nawet w życiu prywatnym. Aplikacja sprawdzi się również do zdalnej nauki lub po prostu do wirtualnej dyskusji ze znajomymi. W programie możemy wysyłać pliki, GIFy, nalepki i emoji, a także błyskawicznie przechodzić z czatu grupowego do wideokonferencji zaledwie dotknięciem myszki.

W programie możemy nawiązywać i odbierać połączenia od grup wewnętrznych i zewnętrznych - dzięki możliwości nawiązywania połączenia w usłudze Microsoft Teams, usłudze telefonicznej lub pakietowi telefonicznemu. Użytkownicy mogą w prosty i szybki sposób udostępniać ekran ze wszystkimi użytkownikami na tej samej stronie tak aby wszyscy widzieli tę samą zawartość.

Microsoft Teams pozwoli nam utrzymać dobrą organizacje pracy poprzez przechowywanie wspólnych notatek, dokumentów czy kalendarza w którym możemy zapisywać ważne wydarzenia lub zadania do zrealizowania w późniejszym czasie.

Uwaga:

Program Microsoft Teams dostępny jest za darmo z licznymi ograniczeniami. Przede wszystkim ograniczono liczbę uczestników (do 100 osób) oraz czas trwania takiego spotkania - do 60 minut. Wszystkie plany porównawcze poszczególnych wersji programu znajdziecie na oficjalnej stronie oprogramowania.