Discord to komunikator stworzony specjalnie z myślą o graczach. Tym, co wyróżnia go na tle konkurencji w postaci TeamSpeak, Ventrilo czy Skype jest znacznie mniejsze zużycie zasobów systemowych, co ma istotny wpływ na jakość rozgrywki, szczególnie, gdy posiadamy komputer o nieco słabszych parametrach.

Discord gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie na linii klient – serwer. Dodatkowym zabezpieczeniem jest okres trwałości linków uprawniających do logowania się na dany kanał. Narzędzie pozwala również na przesyłanie plików graficznych, filmów itp.

Oprócz komunikacji głosowej, użytkownik ma możliwość prowadzenia tradycyjnego czatu tekstowego. Discord obsługuje ponadto tworzenie list znajomych czy też integrację z grą eliminując przełączanie się pomiędzy poszczególnymi oknami.