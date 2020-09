to komunikator internetowy, zapewniający bezpieczną i wygodną łączność ze znajomymi, globalnym zespołem lub z innymi kontaktami poprzez wideokonferencję.

Umożliwia przesyłanie wiadomości zespołowych w dzienniku i indeksowaniu, bezpośrednie rozmowy wideo i audio HD VoIP, błyskawiczne lub zaplanowane duże spotkania grupowe (do 300 osób), udostępnianie ekranu i nagrywanie sesji do późniejszego wykorzystania - wszystkie niezbędne narzędzia do spotkań, których potrzebujemy, aby lepiej komunikować się ze swoimi zespołami i klientami, z dowolnego miejsca na świecie.