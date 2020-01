Opis Movie Collector 20.0.2

Movie Collector to program do zarządzania zbiorami filmów DVD. Baza programu opiera się na danych z Internetu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość pobrania kompletnych informacji o danym filmie.



Po utworzeniu własnej bazy filmów użytkownik może przystąpić do dodawania poszczególnych produkcji. Ciekawą funkcją jest automatyczne dodawanie filmów. Wystarczy wpisać nazwę filmu, a program przeszuka kilka stron (IMDB, Amazon, DVD-Shop, collectorz.com, itd.) aby pobrać wszystkie szczegółowe informacje. Jeżeli wybierzemy ręczne dodawanie filmu zajmie to nieco więcej czasu.



Movie Collector posiada wbudowaną wyszukiwarkę, która jest przydatna w przypadku dużych kolekcji. Aplikacja posiada możliwość zarówno importu jak i eksportu danych.

Wersja Trial pozwala na stworzenie bazy danych w której znajduje się maksimum 50 filmów.



Uwaga!

Po pierwszym uruchomieniu programu należy zmienić język na polski. Zakładka Tools - Language.