Stellar Data Recovery for Mac

to oprogramowanie do odzyskiwania danych ze wszystkich typów urządzeń Windows - komputerów stacjonarnych, laptopów, ultrabooków itp. Profesjonalne oprogramowanie do odzyskiwania danych z systemu Windows odzyskuje wszystkie cenne dokumenty, wiadomości e-mail, zdjęcia, filmy i pliki audio , szybko i łatwo ze stacji roboczej.

Dzięki prostemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, oprogramowanie zapewnia łatwe odzyskiwanie danych z komputera Mac w 3 prostych krokach - wybierz, skanuj, odzyskaj. Co więcej, pokazuje starannie ustanowiony podgląd danych podczas skanowania, aby pomóc Ci szybko zdecydować, które pliki należy odzyskać. Funkcja podglądu plików może być włączana / wyłączana w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Dodatkowy monitor SMART Drive utrzymuje w czasie rzeczywistym śledzenie istotnych atrybutów - temperatury, stanu dysku i wydajności - w celu uniknięcia sytuacji utraty danych z powodu awarii dysku twardego. Dysk skanowania wykrywa uszkodzone sektory na dysku, aby ocenić, czy uszkodzony dysk lub wolumin może tolerować odzyskiwanie danych. Dysk Clone umożliwia utworzenie repliki uszkodzonego dysku w celu uniknięcia sytuacji trwałej utraty danych z powodu awarii dysku.