to bezpłatna aplikacja, za pomocą której możemy z poziomu komputera zarządzać i przeprowadzać aktualizacje urządzenia nawigacyjnego TomTom.

TomTom MyDrive Connect pozwoli nam wygodnie zarządzać całą zawartością i usługami wchodzącymi w skład urządzenia TomTom. Wystarczy podłączyć go do komputera i możemy z poziomu systemu Windows wykonywać różne czynności - w tym zarządzać usługami, uzyskać najnowsze mapy do urządzenia oraz w prosty sposób zaktualizować oprogramowanie systemowe w urządzeniu nawigacyjnym.

Dzięki cotygodniowym aktualizacjom system nawigacyjny i mapy na bieżąco uwzględniają zmiany w sieci drogowej. Podłączamy urządzenie regularnie, aby podróżować na podstawie najnowszych danych nawigacyjnych.

Z poziomu aplikacji możemy też zarządzać aktualizacjami i usługami w jednym miejscu, np. tymi dotyczącymi map i fotoradarów. A nawet uzyskamy Szybki dostęp do instrukcji obsługi i materiałów pomocniczych dotyczących urządzenia.