Mendeley Reference Manager (Mendeley Desktop) to zaawansowany program do organizowania i zarządzania danymi na komputerze. Aplikacja doskonale nadaje się do wspólnych prac nad projektem do szkoły lub pracy. Dzięki niej możemy udostępniać własne pliki, dokumenty lub inne niemniej istotne dane.

Program umożliwia wygodne przeglądanie, zarządzanie i katalogowanie zbioru materiałów, a także służy do tworzenia bibliografii w dowolnym edytorze tekstowym na komputerze. Mendeley Reference Manager posiada specjalną wtyczkę, za pomocą której możemy tworzyć bibliografię korzystając z zewnętrznych edytorów tekstu.

Użytkownik może dodawać bibliografię bez opuszczania i wyłączania programu tekstowego. Wystarczy z poziomu Microsoft Word lub innego edytora, uruchomić specjalną wtyczkę i wówczas otrzymamy dostęp do bazy danych program Mendeley Reference Manager.

Warto dodać, że Mendeley Desktop pozwala na przeglądanie i korzystanie z różnych dokumentów (PDF , DOC) w jednakowym czasie, a także pozwala na tworzenie kopii zapasowych danych i umieszczania ich na zewnętrznych serwerach w internecie.

Mendeley Reference Manager to doskonałe narzędzie do pracy w niewielkie grupie, w której wspólnie pracują nad stworzeniem projektu w celach naukowych lub edukacyjnych.