Maltego to interaktywne narzędzie do eksploracji danych, które renderuje ukierunkowane wykresy do analizy linków. Narzędzie służy do wyszukiwania w celu znalezienia relacji między fragmentami informacji z różnych źródeł znajdujących się w Internecie.

Maltego stosuje ideę transformacji, aby zautomatyzować proces kwerendowania różnych źródeł danych. Ta informacja jest następnie wyświetlana na grafie opartym na węźle dostosowanym do wykonywania analizy linków. Maltego może bezproblemowo integrować się z prawie każdym źródłem danych, wielu dostawców danych zdecydowało się na wykorzystanie Maltego jako platformy dostarczającej dane. Oznacza to również, że Maltego można dostosować do własnych, unikalnych wymagań.