Dashlane to darmowe narzędzie do ochrony poufnych danych użytkownika jak hasła dostępu do witryn czy kont bankowych. Program korzysta z nowoczesnego algorytmu szyfrującego AES-256, który skutecznie chroni dane użytkownika na komputerze stacjonarnym lub na urządzeniach przenośnych typu Android.

Aplikacja integruje się ze wszystkimi zainstalowanymi przeglądarkami i umożliwia automatyczne logowanie się do wybranych witryn i serwisów internetowych. Z programu możemy korzystać z desktopowej wersji lub logując się do panelu użytkownika bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Dashlane służy również jako menadżer do zarządzania i synchronizowania danych osobowych kont bankowych, witryn internetowych, haseł dostępu oraz danych kart kredytowych (wallets).