Cheat Engine to zaawansowane narzędzie dla tych, którzy chcą zmodyfikować gry tak, by w pełni spełniały ich oczekiwania czyniąc je prostszymi lub wręcz przeciwnie.

Oprogramowanie daje możliwość dokonywania praktycznie nieograniczonych zmian, począwszy od dostosowania ilości punktów życia, poprzez ustawienie nieskończonego poziomu energii naszej postaci, dodanie ekwipunku, modyfikację właściwości posiadanego sprzętu czy też stworzenie nieograniczonej liczby poziomów. Są to oczywiście tylko nieliczne przykłady zastosowań narzędzia.

Tuż po pierwszym uruchomieniu, Cheat Engine sugeruje skorzystanie z tutoriala. Co więcej, dostępna jest również obszerna dokumentacja, która może okazać się bezcenną pomocą zarówno dla początkujących jak i tych doświadczonych użytkowników. By móc przeprowadzić szeroko zakrojone modyfikacje, do dyspozycji oddano zestaw funkcji jak debugger, narzędzie do dezasemblowania, asemblowania, tworzenia speedhacków, trainer makerów. Z powodzeniem możemy także zmieniać ustawienia graficzne i wiele innych.

Aplikację charakteryzuje obsługa 99% wszystkich gier działających w trybie jednoosobowym. Ingerowanie w produkcje oparte jest na wprowadzaniu innych wartości do pamięci komputera. Sugeruje się również, że Cheat Engine znajdzie szerokie zastosowanie podczas poszukiwania błędów w grach.

Należy pamiętać, że po zakończeniu instalacji, posiadany przez nas program antywirusowy może wygenerować fałszywe ostrzeżenie o obecności trojana/wirusa. Stąd też zaleca się wyłączenie ochrony na czas korzystania z aplikacji.