Opis Atlas.ti for Mac 9

Atlas.ti to oprogramowanie do analizy treści. Pozwala na tworzenie różnej struktury kodów oraz relacji pomiędzy fragmentami. Doskonale sprawdzi się równiez przy zliczaniu częstotliwości występowania wyrazów czy innych oznaczeń wraz z ich przypisaniem do powstałej już struktury innych tekstów. Wśród innych wartych uwagi cech znajdziemy również integrację z Google Earth, inteligentne kodowanie, scalanie oraz linkowanie, tworzenie animacji pomiędzy źródłami. Program eksportuje pliki do formatów SPSS, HTML, XML, CSV. Nie zabrakło funkcji wykonywania kopii projektów oraz ich migracji.