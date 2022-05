Anki to narzędzie do wspomagania nauki języków obcych oraz wielu innych przedmiotów np. matematyki. Jego działanie polega na wykorzystaniu mechanizmu nauki poprzez skojarzenia. Często stosowane są skojarzenia wręcz śmieszne i absurdalne, co sprawia, że dana porcja wiedzy przyswajana jest jeszcze skuteczniej. Anki wykorzystuje również system SuperMemo optymalizujący czas pomiędzy poszczególnymi sesjami powtórkowymi. Dodatkowym atutem jest możliwość pobierania gotowych paczek do nauki, które dostępne są na stronie producenta.

Każdy, kto musi zapamiętywać różne rzeczy z codziennego życia, może skorzystać z tego oprogramowania. Ponieważ jest niezależny od treści i obsługuje obrazy, audio, wideo i znaczniki naukowe (za pośrednictwem LaTeX), możliwości są po prostu nieograniczone.

Anki pomoże w nauce do egzaminów medycznych czy prawniczych, pomoże zapamiętywać imiona i twarze ludzi, wspomoże opanować długie wiersze oraz nawet usprawni naukę na gitarze.