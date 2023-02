Amazon Photos to narzędzie dające dostęp do plików przechowywanych w chmurze Amazon. Dostęp do niej możliwy jest również z poziomu aplikacji mobilnej czy przeglądarki internetowej. Desktopowe wydanie oferuje wygodny system przesyłania danych jak obrazy, wideo, dokumenty czy muzyka.

Wraz z pierwszym uruchomieniem należy przeprowadzić wstępną konfigurację, która sprowadza się do podania danych logowania (adres e-mail i hasło). Amazon Drive działa nieustannie w postaci zminimalizowanej do zasobnika systemowego.

Warto również wspomnieć o integracji z menu kontekstowym, co znacznie usprawni przesyłanie danych. Wystarczy jedynie kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący nas plik i wybrać opcję przesyłania do chmury.