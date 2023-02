Celestia jest wieloplatformowym symulatorem kosmosu ukazującym Wszechświat w trójwymiarze. Aktualnie wspierane systemy to Windows, Linux i Mac OS X. Aplikacja jest całkowicie darmowa, twórca udostępnią ją na warunkach licencji GNU GPL.



Program nie ogranicza się tylko do powierzchni i okolicy naszej planety. Pozwala odkryć tajemnice Układu Słonecznego, a nawet ukazać odległe galaktyki. Z Celestia można obejrzeć praktycznie każde miejsce we Wszechświecie. Do wyświetlania wykorzystywana jest biblioteka OpenGL dzięki czemu wizualizacje stoją na wysokim poziomie.



Wybrane możliwości aplikacji:

· Eksport obserwacji do obrazu i wideo

· Wyświetlanie planet, księżyców, gwiazd, konstelacji, komet itp.

· Wyświetlanie nazw ciał niebieskich i innych elementów

· Szczegółowe informacje na temat wielu obiektów

· Możliwość zmiany tempa biegnącego czasu

· Zaawansowane opcje widoku