Bezpłatna aplikacja emulująca oryginalną konsole do gier Xbox. Umożliwia ona granie w oryginalne gry z Xbox na komputerach z systemem Windows, macOS i Linux.

Emulator temu wspiera niemal wszystkie znane kontrolery do gier i jednocześnie możemy podłączyć do 4 padów jednocześnie. Dzięki xemu można zapisać aktualny stan maszyny i załadować go ponownie, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

xemu emuluje sprzęt oryginalnej konsoli Xbox, zapewniając doskonałą kompatybilność z różnymi grami i aplikacjami homebrew.

Dzięki emulatorowi, możemy tchnąć nowe życie w swoje oryginalne gry Xbox, zwiększając rozdzielczość - skalując obraz od 480p do 1080p.

Użytkownicy mogą się połączyć z innymi instancjami xemu i oryginalnym konsolami Xbox lokalnie lub przez Internet.

Uwaga:

Emulator nie obsługuje wszystkich gier z konsoli Xbox. Listę wspieranych tytułów, znajdziecie na oficjalnej stronie emulatora.