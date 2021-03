to oparte na IntelliJ IDEA środowisko programistyczne do tworzenia, testowania i debugowania aplikacji na Androida.Android Studio charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością, czytelnym i niezwykle rozbudowanym interfejsem użytkownika oraz dołączonymi narzędziami SDK do wspomagania tworzenia i modyfikowania tworzonych programów mobilnych.W programie znajdziemy narzędzia Gradle, służące do budowy różnych projektów z poziomu kreatora konfiguracyjnego oraz do migracji utworzonych projektów z poziomu Eclipse`a. Kolejną zaletą programu jest możliwość podglądu w czasie rzeczywistym na tworzony lub modyfikowany projekt w edytorze XML. W ten sposób, nie musimy a każdym razem przełączać w tryb wizualny, aby sprawdzić wprowadzone zmiany. Dzięki temu zaoszczędzamy mnóstwo czasu podczas pracy.

Oprogramowanie Android Studio jest przydatnym środowiskiem programistycznym przeznaczonym zarówno dla początkujących, jak i również dla zaawansowanych deweloperów i programistów.