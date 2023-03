to darmowy emulator typu AIO, czyli taki, na którym można emulować dosłownie wszystko, co da się emulować. Korzystanie z niego jest dość skomplikowane, ale obsługuje on już co najmniej 80 systemów.

Umożliwia uruchamianie klasycznych gier na wielu komputerach i konsolach za pomocą zgrabnego interfejsu graficznego. Ustawienia są również zunifikowane, więc konfiguracja jest wykonywana raz na zawsze.

Oprócz tego można uruchomić oryginalne płyty z grami na CD. RetroArch posiada zaawansowane funkcje, takie jak shadery, netplay, przewijanie, czasy reakcji następnej klatki, runahead, tłumaczenie maszynowe, funkcje ułatwień dostępu dla niewidomych i wiele więcej!

Emulator RetroArch bez problemów uruchamia gry z takich konsol jak: Atari 2600, NES, Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Color (GBC), Game Boy Advance (GBA) Super Nintendo Entertainment System (SNES), PlayStation (PS, PS1, PSX), PlayStation 2 (PS2), PlayStation Portable (PSP), Nintendo 64 (N64), GameCube, Nintendo DS. oraz Nintendo Wii.