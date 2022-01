Darmowe narzędzie o nazwie Porting Kit pozwala w łatwy sposób instalować gry z Windows na macOS. Wszystko za sprawą otwartoźródłowego Wineskin, stworzonego przez internautę doh123 i rozwijanego obecnie przez wiele osób.

Program jest bezpłatny, bardzo prosty w obsłudze, a wśród obsługiwanych tytułów są przeboje pokroju Age of Empires, Diablo 2 oraz Heroes of Might and Magic.

Dostępna biblioteka gier z systemu Windows dla macOS imponuje rozmiarami. Tytuły można sortować według gatunku, daty wydania lub ceny, o ile dana produkcja nie jest dostępna za darmo. Spokojnie: w bazie znajduje się cała masa gier freeware. Mechanizm instalacji jest intuicyjny i poradzi sobie z nim dosłownie każdy. Do poprawnego działania Porting Kit nie trzeba osobno pobierać Wineskin. Porting Kit zrobi wszystko za użytkownika automatycznie.

Uwaga: nie wszystkie gry są kompatybilne na nowych komputerach Apple z czipem Apple M1.