BlueStacks to nic innego jak emulator aplikacji dla Androida, które możemy uruchomić z poziomu systemu Windows. Producent zadbał o możliwość synchronizacji aplikacji co oznacza, że użytkownicy smartfonów z Androidem uzyskają dostęp do wszystkich zakupionych i pobranych programów.



BlueStacks oferuje najnowszy i najszybszy silnik graficzny, za pomocą którego zagramy w różne gry mobilne bez spadków klatek. Emulator pozwala również na obsługę gier i aplikacje za pomocą myszki i klawiatury.

BlueStacks pozwoli nam uruchamiać wszystkie dostępne gry i aplikacje dostępne w ofercie Google Play. Posiada sporo opcji do wyboru i konfiguracji emulatora - możemy dostosować na przykład rozdzielczość okna emulacji a nawet ustawić ilość wykorzysytywanych rdzeni procesora oraz karty graficznej GPU.