CudaText to profesjonalny edytor tekstu napisany w języku Lazarus. Obsługuje także 160 innych jak C, C++, Java, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Python, XML.

Jak na edytor kodu źródłowego przystało nie mogło zabraknąć podstawowych funkcji jak kolorowanie składni czy wsparcie dla zakładek, które pozwalają na pracę z kilkoma projektami jednocześnie. Posiada m.in.: podświetlanie składni dla wielu języków oraz wyszukiwanie czy zamienianie tekstu za pomocą wyrażeń regularnych.

Oferuje czytelny interfejs oraz tzw pomocną minimapę. Znajdziemy w nim też konfigurowalne klawisze skrótu, przeglądarkę binarą i szesnastkową dla plików o nieograniczonym rozmiarze.

Posiada automatyczne uzupełnianie dla HTML i CSS, uzupełnianie tagów w HTML, panel FTP, wbudowany menedżer mark i sesji oraz projektów, a także tworzenie kopii zapasowych.