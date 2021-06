Oprogramowanie umożliwia też hurtowe tworzenie i modyfikowanie tagów we wszystkich zaznaczonych plikach muzycznych. Użytkownicy mogą pobrać informacje o plikach z internetowych baz danych np MusicBrainz czy Discogs albo ręcznie je dodać wypełniając odpowiednie rubryki. Program usuwa też zduplikowane pliki, posiada zaawansowany mechanizm wyszukiwania danych oraz w pełni konfigurowalny moduł AutoCorecter.Jaikoz Audio Tagger automatycznie poprawia błędnie oznaczone pliki muzyczne oraz pobiera okładki albumów z najpopularniejszych witryn. Aktualnie wspiera formaty to MP4, M4A, M4P, MP3, WMA, FLAC oraz OGG. Program wykorzystuje internetową bazę MusicBrainz, która zawiera kilka milionów utworów. Potrafi ponadto odczytywać z utworów AcousticID (wykorzystując usługę MusicIP), a to tylko kilka z jego możliwości.

Uwaga!

30-dniowa wersja testowa

Wspiera Mac OS X 10.6 i nowsze