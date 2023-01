Rebelle to wielokrotnie nagradzane oprogramowanie graficzne, do malowania za pomocą farby olejnej, akrylu czy akwareli zarówno na suchym jak i na mokrym podkładzie.

W Rebelle możemy swobodnie malować artystyczne dzieła, mieszając pigmenty farby, dobierając odpowiednia gęstość oleju wraz z wykorzystaniem specjalnej technologii NanoPixel - zapewniającą użytkownikom podczas malowania pełny realizm oraz niewyobrażalną interakcję jak na prawdziwym płótnie.

Oprogramowanie powstało dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w malowaniu artystycznych dzieł, portretów czy innych elementów graficznych - i to bez względu na poziom doświadczenia.

W Rebelle zaprogramowano dynamiczne techniki malowania, które zostały zaimplementowane w postaci wbudowanych narzędzi artystycznych i malarskich. Użytkownicy mogą skorzystać z bogatej palety farb olejnych oraz malować obrazy akwarelą z wykorzystaniem przepięknego efektu granulacji podczas prowadzenia pędzla.

W programie znajdziemy też silnik DropEngine dla akwareli oraz efekt podmuchu. Oprócz tego, można korzystać z narzędzi pomocniczych do precyzyjnego rysowania z innowacyjnym efektem Swobodnej Dłoni.

Rebelle pozwala nagrywać i eksportować etapy tworzenia projektu graficznego w formacie wideo, aby dzielić się nim w sieciach społecznościowych.

Pozostałe funkcje programu Rebelle to hiperrealistyczne narzędzia do malowania, ponad 200 ustawień pędzla, silnik impasto, wielokoronowy pędzle do olejów, a także korzystanie z warstw, kolorów czy innych narzędzi do mieszania czy rozmazywania.