to darmowy edytor zdjęć cyfrowy przystosowany do pracy w systemie MacOS. Oferuje wszystko co najważniejsze do edycji zdjęć i obrazków. Docenią go zarówno początkujący i amatorzy a także doświadczeni fotografowie.

Polarr Photo Edito‪r‬ oferuje niestandardowe nakładki i złożone tryby mieszania, kompletny zestaw narzędzi do maskowania i regulacji obrazów, efekty dwóch obiektywów i regulacja głębi.

Ponadto oferuje eksporotwanie wsadowe, tworzenie i udostępnianie własnych filtrów, zaawansowany zestaw narzędzi do edycji twarzy z inteligentnym wykrywaniem.

Polarr Photo Edito‪r posiada też fotorealistyczne efekty, takie jak chmury, efekty pogodowe, wycieki światła, flary oraz Inteligentną i wpełni zautomatyzowaną funkcje do korekty ekspozycji i balansu bieli.