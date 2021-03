to program oparty na języku Java, który umożliwia edycję plików graficznych w różnych formatach JPEG, GIF, TIFF czy BMP.

Pozwala na przetwarzanie i ulepszanie zdjeć za pomocą czytelnego edytora, którego możemy rozszerzyć funkcjonalnosć za pomocą wtyczek oraz makr zaprojektowanych przez innych użytkowników.

ImageJ obsługuje obrazy we wszystkich popularnych głebiach koloru, a także bez problemów pozwala wyświetlać i edytować pliki RAW oraz animowane pliki GIF. W edytorze znajdziemy mnóstwo przydatnych opcji do modyfikacji zdjęcia - ustawianie jasności, analiza Fouriera, filtry do wygładzania czy wyostrzania, kadrowanie, próbnik kolorów czy balans kolorów.

W programie możemy rysować, obracać a nawet powiększać obrazy. Nie mogło w nim zabraknąć takich opcji jak Histogram, przechwytywanie ekranu czy przeprowadzanie analizy fotografii, a także konwertowania do innych formatów.

ImageJ to jeden z bardziej złożonych i rozbudowanych edytorów graficznych dostępnych za darmo. Charakteryzuje go czytelny i prosty interfejs w którym wszystkie funkcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nikomu nie sprawiły problemu podczas pierwszej nauki lub przy zaawansowanej znajomości oprogramowania.