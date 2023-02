Aplikacja do obróbki zdjęć cyfrowych, tworzenia kolaży oraz wsadowej konwersji plików graficznych. Fotor oferuje najważniejsze funkcje do uzyskania oszałamiających zdjęć cyfrowych, a także posiada przydatne narzędzi do edycji fotografii typu selfie.

W programie znajdziemy wiele przydatnych narzędzi i funkcji. Wśród nich warto wspomnieć o specjalnej opcji, która automatycznie dostosowuje, wzmacnia i usprawnia wygląd modyfikowanego zdjęcia fotograficznego. Oprócz tego możemy skorzystać z gotowych filtrów (night, cloudy, darken, shade, flash, sand/snow czy theatre) i ze specjalnych efektów, które przetworzą edytowany obraz w fotografie klasyczną lub artystyczną.

Fotor oferuje możliwość zmiany rozmiaru (rozdzielczości) zdjęcia, wycinania z niego dowolnych fragmentów (w celu stworzenia grafiki na pudełko DVD lub kartkę pocztową) i dodawania profesjonalnych, nowoczesnych ramek do edytowanej grafiki.

Warto też powiedzieć parę słów o możliwości stosowania specjalnej techniki Tilt-shift. Polega ona na przesuwaniu osi optycznej i wykorzystywaniu obiektywu, przez co można uzyskać możliwość zarządzania perspektywą na dowolnym wybranym zdjęciu. W ten sposób możemy uzyskać dość specyficzny efekt tak zwanej makiety. Stosuje się ją często do wieloformatowej fotografii architektury i nie tylko. Efekt Tilt Shift pozwala na przekształcanie zwykłych zdjęć, poprzez stosowanie efektu rozmycia w niektórych obszarach na zdjęciu.