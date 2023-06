Aplikacja do kompresji, zmiany rozmiaru i konwertowania plików graficznych.

Crushee optymalizuje pliki graficzne pod kątem ich rozmiaru, zachowując przy tym wysoką jakość obrazu. W porównaniu do konkurencyjnych programów, Crushee wyróżnia się lepszą ąkontrol nad sposobem kompresji obrazów.

Crushee akceptuje pliki JPEG, PNG, GIF, SVG i WebP i konwertuje do formatu JPEG, PNG lub WebP. Jest to przydatne do optymalizacji wsadowej i zmiany rozmiaru obrazów. Możemy dokładnie dostosować swoje obrazy do swoich potrzeb bez konieczności ponownego przesyłania lub ponownego uruchamiania za każdym razem.

Crushee posiada proste aczkolwiek najważniejsze funkcje do edycji plików graficznych. Spośród nich warto wymienić opcje do zmiany wysokości i szerokości obrazów, dostosowanie poziomu jakości czy wcześniej wspomnianej kompresji do innego formatu graficznego. Ponadto umożliwia przeprowadzenie kompresji kilku plików i folderów jednocześnie.