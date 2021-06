Program Corel Painter to wiodące narzędzie do obróbki grafiki cyfrowej. Program zawiera innowacyjne narzędzia Natural-Media i funkcje klonowania obrazków oraz oferuje praktycznie nieograniczone możliwości dostosowywania ustawień, gwarantując prawdziwą swobodę twórczą. Słynący na całym świecie z pędzli RealBristle program Painter oferuje najbardziej realistyczne funkcje malarstwa cyfrowego na rynku. Do nowych funkcji programu Painter należą nowe pędzle prawdziwej akwareli i prawdziwej farby olejnej oraz ciekawe efekty malarskie.

Nowy interfejs ułatwia wybór pędzli, nawigowanie, korzystanie z bibliotek, dobór kolorów i konfigurowanie obrazków. Wysokiej jakości renderowanie umożliwia wyświetlanie drobnych szczegółów przy powiększaniu. Zgodność z programem Photoshop umożliwia pracę z plikami tej aplikacji i prawidłowe zachowanie kolorów oraz warstw w przypadku przenoszenia plików z programu Photoshop do programu Painter.