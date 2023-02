Oprogramowanie Adobe Photoshop Lightroom to niezbędny składnik procesu obróbki fotografii. Teraz zdjęcia można szybko importować i przetwarzać, zarządzać nimi oraz składać w prezentacje - od jednego ujęcia do całych sesji. Rozszerzone narzędzia do korekcji, potężne funkcje porządkowania i elastyczne opcje wydruku przyspieszają pracę.

Program posiada ścisłą integrację z Photoshop CS5, obsługuje wiele monitorów, posiada wsparcie dla wtyczek, potrafi korzystać z mocy obliczeniowej architektury 64-bitowej. Lightroom zawiera ulepszone narzędzia organizacyjne oraz umożliwia przetwarzanie wsadowe. Aplikacja wspiera ponad 190 formatów plików RAW, a także JPEG, TIFF oraz pliki PSD.

Dodano rozszerzoną obsługę wideo, pozwalająca użytkownikom odtwarzać i ciąć materiały wideo nagrane za pomocą aparatów kompaktowych lub lustrzanek cyfrowych. Oprócz tego zintegrowano oprogramowanie z Google Maps i serwisem internetowym Flickr. Powiększono ilość presetów fotograficznych i filmowych oraz ulepszono obsługę modułu Map z zakresu geolokalizacji.

Pojawił się nowy pędzel dostosowujący balans bieli w wybranych fragmentach na zdjęciu. Dodano też innowacyjne funkcje do lokalnej redukcji szumu i wydobywania detali z zaciemnionych i oświetlonych elementów obrazu.

W najnowszej wersji programu Adobe Photoshop Lightroom, oznaczonego numerem 6.0 znalazło się wiele usprawnień. Jednym z nich jest znacznie łatwiejsza praca z obrazami HDR. Sceny o wysokim kontraście można łączyć w celu uzyskania naturalnego wyglądu lub fantazyjnych obrazów. Funkcja scalania HDR umożliwia scalenie szeregu ujęć z różnymi ustawieniami ekspozycji w pojedynczy obraz HDR.

Dodano system łatwego znajdowania zdjęć określonych osób przy pomocy znaczników metadanych. Wystarczy zaznaczyć twarz na fotografii, a program Lightroom odszuka daną osobę na wszystkich innych obrazach. Zdjęcia można klasyfikować i grupować na podstawie twarzy. Kolejną ciekawą cechą programu jest przechwytywanie panoramicznego pola widzenia z wysokim poziomem szczegółów. Technologia Photomerge ułatwia łączenie wielu obrazów, w tym plików Raw, w celu utworzenia spójnych panoram.

Nie zabrakło także możliwości ustalenia, które części obrazu zostaną objęte filtrami gradientowymi czy radialnymi. Maskę filtrowania można edytować pędzlem — swobodnie dodając i usuwając efekty filtra. Pomyślano także o użytkownikach iPad dając im możliwość szybkiego kopiowania dopasowania zdjęcia i wklejania go do innego. Adobe Photoshop Lightroom w najnowszej odsłonie wyróżnia jeszcze wyższa wydajność przetwarzania fotografii.

Uwaga:

7-dniowa wersja próbna.