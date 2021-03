to bez wątpienia niekwestionowany lider jeśli chodzi o narzędzia dedykowane do szybkiej identyfikacji utworów na bazie muzyki odtwarzanej w otoczeniu. Dzięki wykorzystaniu olbrzymiej bazy utworów oraz zaawansowanych algorytmów do analizy dźwięku pozwala skutecznie w kilka sekund rozpoznać niemal dowolny utwór. Co ciekawe, aplikacja dobrze radzi sobie również z identyfikacją piosenek nuconych przez samego użytkownika.

Shazam jest aplikacją niezwykle prostą i intuicyjną w obsłudze, która pozbawiona została wszelakich wodotrysków. Proces analizy i identyfikacji utworu wymaga od użytkownika zaledwie jednego kliknięcia przycisku w głównym oknie. Możliwe jest również wyszukiwanie piosenek na bazie zdefiniowanego wykonawcy, tytułu czy fragmentu tekstu. W rezultacie aplikacja wyświetla wszelakie informacje na temat utworu, umożliwiając przy tym jego odtworzenie.

Poza wspomnianymi funkcjami Shazam oferuje możliwość dodawania wyszukanych utworów do list odtwarzania w Apple Music i Spotify, przeglądania zsynchronizowanych z piosenkami tekstów, oglądania teledysków wyszukanych pozycji w serwisie YouTube czy przeglądania proponowanych zestawień utworów podobnych do tego identyfikowanego.