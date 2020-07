Kaspersky Internet Security for Mac to całkowicie nowe rozwiązanie bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony użytkowników komputerów firmy Apple.



Kaspersky Security chroni środowisko Mac OS X przed wszystkimi rodzajami zagrożeń, łącząc tradycyjne technologie bezpieczeństwa z metodami opartymi na chmurze i oferując szybką reakcję na najnowsze zagrożenia. Poza ochroną przed zagrożeniami stworzonymi dla Maków nowe rozwiązanie zapobiega również rozprzestrzenianiu się szkodliwego oprogramowania dla systemów Windows i Linux na inne komputery i po raz pierwszy wyposażone jest w kontrolę rodzicielską.



Kaspersky Security for Mac wykorzystuje najnowsze technologie ochrony w celu lepszego zwalczania wszystkich rodzajów zagrożeń, w tym trojanów, robaków, oprogramowania spyware, adware oraz keyloggerów. Moduł skanowania plików jest aktywowany podczas startu i automatycznie sprawdza nowe i uaktualnione pliki, minimalizując wpływ swojego działania na zasoby systemowe. Pogram potrafi wykrywać i blokować szkodliwe oprogramowanie przeznaczone dla systemów Mac, Windows lub Linux, przez co zapobiega rozprzestrzenianiu się szkodliwych obiektów na inne komputery domowe lub należące do znajomych lub współpracowników. Antywirusowa baza danych jest aktualizowana co godzinę w celu zapewnienia ochrony przed najnowszymi zagrożeniami, podczas gdy technologia bezpieczeństwa oparta na chmurze reaguje na najnowsze szkodliwe obiekty w ciągu kilku minut.



W celu zapewnienia jeszcze lepszej ochrony Kaspersky Security for Mac oferuje teraz Ochronę WWW, która wykrywa i blokuje szkodliwe, oszukańcze oraz phishingowe strony internetowe oraz ostrzega użytkowników o każdym wykrytym zagrożeniu online.



Technologia antyphishingowa sprawia, że komputer Mac jest bezpieczniejszy, szczególnie gdy użytkownik korzysta z bankowości online lub serwisów płatności. W celu zabezpieczenia poufnych danych, takich jak numery kart kredytowych czy hasła, Kaspersky Security zawiera Wirtualną klawiaturę. Stanowi ona rozszerzenie dla standardowej przeglądarki Safari i działa również z takimi przeglądarkami jak Google Chrome i Firefox. Wykorzystywanie takiej klawiatury podczas wprowadzania poufnych informacji uniemożliwia przestępcom przechwycenie informacji przy użyciu keyloggerów. Klawiatura pojawia się na ekranie na żądanie użytkownika.



Kontrola rodzicielska stanowi najnowszy dodatek do nowego produktu firmy Kaspersky Lab przeznaczonego dla komputerów Mac, zapewniając bezpieczne i w pełni monitorowane korzystanie z internetu przez dzieci. Rodzice mogą ustawić ograniczenia czasowe na aktywność internetową swoich dzieci lub określić dokładny czas dla każdego dnia, w którym ich pociechy mogą korzystać z internetu. Kaspersky Security for Mac dopilnuje, aby funkcja bezpiecznego wyszukiwania była zawsze włączona we wszystkich wyszukiwarkach, takich jak Google, dzięki czemu w wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone tylko odpowiednie treści.



Program umożliwia zdefiniowanie typów plików, które dzieci mogą pobierać z internetu. Zablokowane mogą zostać również pewne niepożądane strony internetowe: ręcznie lub według kategorii. Co więcej, Kaspersky Security monitoruje aktywność dzieci na portalach społecznościowych, takich jak Facebook. Funkcja ta pozwala rodzicom sprawdzać, z kim komunikuje się ich dziecko, oraz ograniczać pewne kontakty lub całe portale społecznościowe. Funkcje raportowania posiadają szeroki zakres, dzięki czemu rodzice zawsze wiedzą, kiedy i jak ich dzieci korzystają z internetu.



Nowy Kaspersky Security for Mac zapewnia lepszą wydajność i łatwość użycia. iSwift - zestaw autorskich technologii Kaspersky Lab - oferuje inteligentne skanowanie plików, sprawdzając tylko te, które zostały stworzone lub zmodyfikowane od poprzedniego uruchomienia. Udoskonalony interfejs, oferujący łatwe w zrozumieniu ustawienia oraz wszystkie niezbędne informacje w oknie głównym, czyni go maksymalnie przyjaznym dla użytkownika.