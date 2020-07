Program antywirusowy ESET Cyber Security Pro rozbudowuje standardowe zabezpieczenia komputerów typu Mac o kolejną warstwę ochronną.



Nową wersję aplikacji, jak wszystkie programy ESET, przygotowano w taki sposób, by ich działanie pozostawało niezauważalne dla użytkownika, oszczędzając wolne zasoby komputera.



Producent położył duży nacisk na ochronę przed próbami kradzieży cyfrowej tożsamości użytkownika. Dedykowany moduł antiphishingowy chroni najcenniejsze dane użytkownika, w tym dane kart kredytowych, loginy i hasła m.in. do kont bankowych, przed próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych, czyli stron www podszywających się pod oryginalne serwisy internetowe np. banków czy e-sklepów.



Program antywirusowy ESET dla komputerów Mac udostępnia również skaner mediów społecznościowych, czyli samodzielne narzędzie, przeznaczone do ochrony profili w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Aplikacja identyfikuje podejrzane wpisy znajomych (np. te zawierające odnośniki do zainfekowanych stron WWW) i ostrzega przed nimi użytkownika oraz pomaga w ocenie i poprawie poziomu ustawień prywatności na Facebooku i Twitterze.



Dodatkowo, w ESET Cyber Security Pro dostępna jest funkcja kontroli rodzicielskiej, która pomaga chronić najmłodszych użytkowników przed przypadkowym lub celowym dostępem do niewłaściwych treści w sieci.



ESET Cyber Security Pro jest w pełni kompatybilny z najnowszym systemem firmy Apple – OS X Mavericks (10.9). Interfejs dopasowano do specyfiki platformy systemowej OS X, dzięki czemu korzystanie z aplikacji ESET już od pierwszych chwil wydaje się wyjątkowo intuicyjne.



Wersja dla systemów:

10.6.x (Snow Leopard) i nowszych.