Opis Bitdefender Antivirus for Mac 2021

Bitdefender Antivirus for Mac to kompleksowa ochrona przed zagrożeniami płynącymi z internetu dla komputerów firmy Apple.



Oprogramowanie zabezpieczające la Mac korzysta z tych samych, niezawodnych rozwiązań co edycja dla Windows. Oprócz standardowej ochrony przed wirusami w programie zastosowano technologię antyphishingową bowiem tego typu ataki są coraz częściej wykorzystywane przez cyberprzestępców.



Podstawowe cechy produktu: ochrona przed wirusami, phishingiem, malware, możliwość skanowania z użyciem harmonogramu, kwarantanna podejrzanych dokumentów i plików, automatyczne aktualizacje bazy sygnatur, itd.



Program w wersji testowej działa przez 30 dni od daty instalacji. Do poprawnej pracy wymaga systemu Mac OS X 10.7+