AdGuard for Safari to darmowe rozszerzenie blokujące wyskakujące reklamy, podczas przeglądania i korzystania z przeglądarki Safari na komputerze z systemem macOS.

AdGuard posiada filtry zoptymalizowane specjalnie dla przeglądarki Safari, co zapewnia najlepszą jakość filtrowania oraz przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas surfowania w internecie.. Pomiędzy własnymi filtrami AdGuard i innymi popularnymi listami otrzymujemy do wyboru ponad 50 filtrów.

Oprócz tego, wtyczka AdGuard cechuje się niewielkim zużyciem zasobów systemowych oraz możliwością ręcznego blokowania dowolnego elementu. Zapewnia łatwy dostęp do jeszcze większej liczby opcji, takich jak dodawanie stron do listy dozwolonych lub zgłaszanie pominiętych reklam.

Dzięki AdGuard nasze wrażliwe dane będą chronione przed jakimkolwiek śledzeniem online i systemami analitycznym, który mogą próbować wykraść dane podczas surfowania po Internecie.