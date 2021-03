Twitch na Mac

Twitch to aplikacja dająca bezpośredni dostęp do najpopularniejszej platformy na świecie, umożliwiającej streamowanie gier. Niewątpliwą zaletą klienta jest bardzo intuicyjny interfejs, który pracuje znacznie płynniej w stosunku do tradycyjnej wersji online.

Szata graficzna obfituje w wiele efektów przejść, a wszystkie funkcje zostały rozlokowane w taki sposób, aby nie było problemów z ich odnalezieniem.

Oprócz oglądania streamów i tutoriali, można bez przeszkód czatować z innymi użytkownikami serwisu, prowadzić z nimi komunikację głosową i udostępniać widok ekranu. Nie zabrakło także zakładek, z poziomu których dokonamy modyfikacji ustawień audio, wideo, prywatności oraz powiadomień.

na Twitchu możemy oglądać streamy z popularnych gier wideo a także zwykłych pogawędek od znanych celebrytów czy streamerów. Spośród popularnych gier na platformie nie mogło zabraknąć serii Dark Souls, Uncharted, GTA 5, Call of Duty czy Fortnite.