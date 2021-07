to wieloplatformowa tablica interaktywna do nauczania na przykład w szkole lub na uniwersytetach.

Program rozpowszechniany jest na darmowej licencji open source i posiada polski interfejs. Można z niego również korzystać w konfiguracji z dwoma ekranami - ekranem tabletu lub nawet z rzutnikiem.

Oferuje niezwykle prosty interfejs. Posiada narzędzia do rysowania, funkcje do tworzenia krótkich filmów (screencast), a także wbudowane narzędzia do wyszukiwania i pobierania zdjęć z internetu, przeglądarkę internetową czy specjalny tryb pulpitu.

Zaletą programu jest jego licencja, która umożliwia korzystanie z niego bez ograniczeń w domu lub w szkole. Dzięki temu możemy przenosić zapisane lekcje w dowolne miejsce na przykład po to aby przeprowadzić lekcję w innej klasie lub udostępniać je nieobecnym uczniom.