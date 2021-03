s‬ to praktyczne i niezbędne narzędzie dla wszystkich użytkowników korzystających z oprogramowania Zoom na platformie MacOS. JustJoin to dyskretna aplikacja, która łączy się z aplikacją Kalendarz i monitoruje spotkania Zoom w czasie rzeczywistym. Jest w stanie zlokalizować numer spotkania i hasło w wydarzeniach kalendarza, a następnie wyświetlić powiadomienie we właściwym czasie.

JustJoin for Zoom meeting‪s usprawnia proces dołączania do spotkań w usłudze Zoom, a także precyzyjniej informuje o zbliżających się spotkaniach online z poziomu systemu macOS.

JustJoin jest kompatybilny z praktycznie każdym kalendarzem świadczącym usługi, o ile wcześniej skonfigurujemy kalendarz z usługami Kalendarz Google, Microsoft Exchange, Apple iCloud, Yahoo !, AOL, ...