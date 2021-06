Oprogramowanieprzeznaczone jest do stosowania przez użytkowników i pracowników służby zdrowia. Wspomaga leczenie cukrzycy, służy do przeglądania, analizy i oceny informacji takich jak odczyty stężenia glukozy uzyskane za pomocą sensora, wyniki badania stężenia glukozy we krwi, badania stężenia ciał ketonowych we krwi, czy inne dane uzyskane z systemu monitorowania glikemii Flash.

Oprogramowanie FreeStyle Libre nie służy do diagnozowania ani badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Użytkownicy powinni pamiętać, że oprogramowanie FreeStyle Libre jest jedynie narzędziem do zarządzania informacjami i z tego powodu nie należy zastępować nim konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.

Użytkownicy powinni zawsze konsultować wszelkie pytania lub obawy dotyczące leczenia cukrzycy z pracownikiem służby zdrowia.