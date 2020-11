VMware Workstation Player

VMware Player to darmowy program firmy VMware, Inc., przeznaczony jest do uruchamiania wcześniej przygotowanych maszyn wirtualnych (obsługuje 32 i 64-bitowe systemy operacyjne). Aplikacja wspiera obrazy stworzone nie tylko w VMware Workstation ale i Microsoft Virtual PC czy oprogramowaniu firmy Symantec.

Dzięki VMware Player możliwe jest uruchomienie na jednej jednostce kilku systemów operacyjnych. W ten sposób można, np. testować oprogramowanie pod wieloma platformami. Program pozwala na korzystanie przez maszyny wirtualne z napędów CD/DVD, urządzeń podłączonych do USB, umożliwia także kopiowanie danych (pliki, tekst) pomiędzy maszynami. Inne ważne funkcje: kopiowanie plików pomiędzy maszynami za pomocą metody "przeciągnij i upuść", dostosowanie pamięci, opcje sieciowe, przywracanie czystego stanu systemu, wsparcie dla systemów 32- i 64-bitowych, itd.

Producent programu przygotował specjalną stronę na której można pobrać gotowe i skonfigurowane maszyny wirtualne różnych firm (IBM, Novell, RedHat, itd.).

Uwaga!

Przed pobraniem aplikacji należy założyć bezpłatne konto na stronie producenta.