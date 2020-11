Scribus to w pełni darmowa aplikacja przeznaczona do składu tekstu. Program pozwala na przygotowywanie różnego rodzaju publikacji, w tym między innymi; broszury, biuletyny, gazetki itp. Aplikacja została wyposażona w przejrzysty interfejs, dzięki któremu obsługa programu nie powinna być większym problemem, nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników. Dodatkowo Scribus obsługuje polskie znaki i pozwala na prawidłowe dzielenie wyrazów, co na pewno jest bardzo przydatną funkcją podczas składania publikacji. Aplikacja obsługuje kolory w standardach RGB i CMYK, a w przygotowywanych projektach można wykorzystać pliki graficzne w formatach takich jak: *.SVG, *.EPS, *.PSD, *.TIFF, *.JPEG, *.PNG.