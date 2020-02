Opis TeamViewer 15.3.2682

TeamViewer to bezpłatne narzędzie do zdalnego sterowania komputerem. Za jego pomocą możemy błyskawicznie nawiązać połączenie internetowe z dowolnym komputerem osobistym lub serwerem i zdalnie nim sterować i kontrolować.

TeamVieawer umożliwia również zdalne współdzielenie pulpitu przez Internet, przesyłanie plików w obydwóch kierunkach, tworzenie kanałów VPN, a także zabezpieczanie konta za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego (chroni przed utratą hasła do zdalnego nawiązywania połączenia). Program TeamViewer dostępny jest dla różnych systemów operacyjnych, od Windows po Apple Mac OS X - a ponadto umożliwia prace między platformami, to znaczy np. pozwala na sterowanie komputerem z systemem Apple Macintosh z komputera z systemem Windows i odwrotnie. Oferuje szybsze przeciąganie i upuszczanie elementów, zapisywanie ustawień połączeń ze zdalnymi komputerami, konwersję do formatu AVI, planowanie spotkań, a także dostęp do elastycznego okna programu i lepszych parametrów roboczych.

Oprogramowanie przydatnej jest nie tylko do zdalnego zarządzania maszynami, dzięki niemu można przeprowadzać szkolenia online poprzez udostępnianie własnego ekranu.

Uwaga:

TeamViewer jest darmowy do użytku niekomercyjnego. Po uruchomieniu aplikacji, należy wskazać w jakich celach będzie używany. W przypadku wybrania wersji komercyjnej zainstalowana zostanie edycja testowa.