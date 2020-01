to przyjazne narzędzie do obsługi wszystkich czynności związanych z PIT-ami pracowników - od ich wygodnego przygotowania, poprzez elektroniczną wysyłkę do urzędów skarbowych, aż po ekspresowe doręczenie pracownikom formularzy za pośrednictwem serwisu Odbierz-PIT.pl

PIT-11 - prościej niż myślisz

W tym roku pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 do urzędu wyłącznie w formie elektronicznej. W najnowszej wersji programu e-pity Płatnika udostępniamy aktualne wzory deklaracji za 2018 rok. Na podstawie danych pracowników, wczytanych do programu e-pity Płatnika, w prosty sposób wystawimy: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz wiele innych deklaracji. Zachęcamy do korzystania z kreatorów PIT-11, PIT-8C, PIT-4R lub wypełniania formularzy w formie aktywnych deklaracji. Jeśli aplikacja uruchomiona zostanie na tym samym komputerze co rok temu, program zachowa wszystkie wcześniejsze dane wraz z deklaracjami rozliczonymi w poprzednim roku podatkowym. W trosce o bezpieczeństwo, aplikacja cały czas weryfikować będzie poprawność przygotowywanych druków, a także informować na jakim etapie prac aktualnie się znajdujemy.

Cenną funkcją jest etykietowanie (tagowanie), działań na formularzach oraz procesów związanych z obsługą konkretnych deklaracji. Kolorowe etykiety, nie tylko przejrzyście zaprezentują statusy konkretnych dokumentów, ale także usprawnią ich filtrowanie czy grupowanie.

W programie e-pity Płatnika przygotowane deklaracje wyślemy bezpiecznie do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje . Jeśli posiadacie Państwo zakupiony kwalifikowany e-podpis i został on zarejestrowany w systemie Windows na Państwa komputerze, program e-pity Płatnika automatycznie wykryje go i wyświetli w oknie wysyłania. Płatnik będący osobą fizyczną, skorzystać może natomiast z uwierzytelnienia procesu wysyłki kwotą przychodu podatnika z deklaracji PIT składanej w ubiegłym roku. Przypominamy, że program pozwala również na zbiorcze przesyłanie PIT- ów przez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), przekazując do systemu e-Deklaracje do 20 tys. formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-R w ramach jednej wysyłki. Aplikacja wyświetla na ekranie każdy kolejny status jaki otrzymują deklaracje przetwarzane na serwerach Ministerstwa Finansów i potwierdza prawidłowe dostarczenie plików Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).

Udostępnij PIT-y pracownikom na Odbierz-PIT.pl

PIT-11 dla większości podatników jest podstawowym dokumentem do przygotowania rocznych deklaracji podatkowych takich jak PIT-36 czy PIT-37 . Z niego pobierają najważniejsze informacje, w tym przede wszystkim dane o przychodach, kosztach i składkach ZUS. W trosce o Państwa komfort i wygodę pracowników, każdego roku udostępniamy również serwis Odbierz-Pit.pl, z którego podatnicy bez problemu pobrać mogą swoje PIT-y przygotowane w programie e-pity Płatnika. Dzięki aplikacji wszystkie deklaracje pracowników wysłać można wygodnie do systemu Odbierz-PIT.pl informując ich o możliwości pobrania formularzy mailem lub sms-em - bez przesyłek pocztowych i opłat, otrzymując z systemu automatycznie potwierdzenie odbioru wysłanej pracownikowi deklaracji sprawnie i komfortowo. Pracodawca może wielokrotnie dostarczyć powiadomienie pracownikowi. Funkcjonalność ta przewiduje zmieniające się adresy e-mail lub numery telefonów pracowników.

Importy i roczne PIT-y

Aplikacja umożliwia import danych podatników w formacie excel lub CSV, automatycznie wczytuje dane firmy lub dane osobowe podatników z takich programów jak Płatnik, e-Deklaracje desktop, Optima, IPS, e-pity, enova365, Druki Gofin, InsERT GT oraz PIT Format a poprzez prosty plik XML importuje dane z zewnętrznych systemów kadrowo-płacowych. Na podstawie wcześniej wypełnionej i zapisanej w programie deklaracji PIT-11 czy PIT-8C pozwala również automatycznie wygenerować PIT- a rocznego dla pracownika np. PIT-37 lub PIT-36.