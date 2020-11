SRWare Iron jest to przeglądarka internetowa wzorowana na Google Chrome, która reklamowana jest przez twórców jako przeglądarka przyszłości. Oferuje praktycznie to samo co Google Chrome, ale zawiera znacznie więcej poprawek w zakresie prywatności użytkownika.



Przeglądarka SRWare Iron oparta została na silniku Chromium i jest godną alternatywą dla Google Chrome. Znajdziemy w niej wiele ciekawych funkcji, które zwiększają komfort pracy podczas przeglądania stron internetowych. Aplikacja posiada przydatny moduł blokujący reklamy i wszelkie inne niechciane procesy. SRWare Iron zawiera też więcej miniaturek na głównej stronie w porównaniu do Google Chrome, a także wprowadzono możliwość ustawień usługi User- Agent. Warto dodać, że podczas instalacji przeglądarki SRWare Iron możemy wybrać jedną z dwóch dostępnych stron startowych, czyli Google Chrome lub SRWware Iron.