Opera łączy w sobie elegancki design z nowoczesnymi technologiami. Norweska przeglądarka przez wielu uznawana za najbardziej zaawansowaną aplikację w swojej kategorii zawiera wszystkie niezbędne funkcje do codziennego korzystania z Internetu.



Najnowsza wersja posiada nową technologię zarządzania kartami - strony można grupować czy układać w stosy. Opera, podobnie jak Mozilla, postanowiła ułatwić użytkownikom zarządzanie aktywnymi kartami. Aby uporządkować bałagan panujący na pasku kart wprowadzono możliwość grupowania. Wystarczy przyciągnąć wybraną kartę na inną, a utworzą one grupę. W ten sposób można łączyć strony o podobnej tematyce lub według innego preferowanego schematu.



Ponadto najnowsza wersja Opery wyposażona została w system identyfikujący poziom bezpieczeństwa aktualnie odwiedzanej strony internetowej. W sytuacji, gdy wykryte zostanie jakiekolwiek zagrożenie, użytkownik zostanie o nim poinformowany. Co więcej, znajdziemy również funkcję Off-Road, której rolą jest kompresja strony oraz wideo po stronie serwera. Sprawia to, że prędkość wczytywania się witryny czy ładowania się filmów znacznie wzrasta. Producent zadbał także o tryb bezpiecznego przeglądania, którego użycie wyklucza zapis jakichkolwiek informacji na dysku komputera.



Pozostałe funkcje najnowszego wydania przeglądarki:

Dostosowanie wyglądu przeglądarki poprzez zmianę położenia przycisków i pasków narzędzi

Zmiana wyglądu poprzez zastosowanie skórek tworzonych przez społeczność Opery

Szybki dostęp do ulubionych stron poprzez pasek zakładek

Tworzenie własnych skrótów klawiszowych

Podgląd wizualny strony po najechaniu kursorem na kartę

Closed Tabs, otwieranie przypadkowo zamkniętych kart

Zapisywanie zestawu aktywnych kart i przywracanie ich jako sesji

Rozbudowany menadżer pobierania plików

Sprawdzanie pisowni podczas korzystania z formularzy

Blokowanie obrazków, wtyczek oraz wyskakujących okienek

Klient poczty elektronicznej Opera Mail z obsługą kanałów RSS

Wbudowany klient sieci BitTorrent

Wyszukiwanie bezpośrednio z pola adresu

Wsparcie dla najnowszych technologii HTML5

Wsparcie dla geolokalizacji

Wyświetlanie ikony przekreślonej kłódki gdy strona nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa,

Dodano duże miniaturki pozwalające na szybsze dotarcie od strony

Możliwość modyfikacji szerokości i wysokości panelu szybkiego wybierania

Ulepszono działanie funkcji stash. Wyeliminowano tendencję do rozmazywania się zawartości stron.

Wsparcie technologii Aura pozwalającej na akcelerację całej przeglądarki.

Wyświetlanie pełnego adresu strony internetowej, będące ukłonem w stronę bardziej zaawansowanych użytkowników.