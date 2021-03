Przeglądarka Google Chrome została przygotowana aby zapewnić użytkownikom szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze korzystanie z internetu przy użyciu jak najprostszego interfejsu. Przeglądarka wykorzystuje elementy silnika WebKit od Apple i Mozilli Firefox.



Zadbano w niej o prywatność użytkownika wprowadzając Tryb Incognito oferujący możliwość przeglądania stron WWW bez pozostawiania jakichkolwiek śladów na dysku komputera. Google opisało tą funkcję następująco: "Jeśli chcesz przeszukiwać sieć w sposób dyskretny, aby na przykład zrobić komuś niespodziankę, kupić prezent urodzinowy itp., przeglądarka Google Chrome oferuje tryb incognito. W trybie incognito przeglądane strony internetowe oraz pobierane pliki nie są rejestrowane w historii przeglądania ani pobierania. Wszystkie nowe pliki cookie są usuwane po zamknięciu okna incognito. Można jednocześnie przeglądać strony w trybie zwykłym i incognito w dwóch oddzielnych oknach."



Przeglądarka może pochwalić się rozbudowanym menedżerem haseł. Od teraz może on sprawdzić siłę zapamiętanych haseł, która przekłada się na ich bezpieczeństwo. Zmiana hasła z poziomu menadżera haseł będzie teraz jeszcze łatwiejsza, co powinno zachęcać internautów do ich modyfikacji. Google Chrome posiada wiele ciekawych rozwiązań dostępnych z poziomu intuicyjnego interfejsu. Jedną z takich funkcji jest Inteligentna Nowa Karta, zawierająca propozycje najczęściej odwiedzanych przez użytkownika stron. Tym co sprawia, że wyszukiwanie stron staje się znacznie prostsze jest inteligentny pasek adresu, który obsługuje również przeszukiwanie zasobów Google.



W przeglądarce dostępna jest możliwość importu danych z innej aplikacji tego typu. Domyślnie podczas instalacji przeglądarka Google Chrome kopiuje całą historię przeglądania, zapisane witryny oraz hasła z domyślnej przeglądarki. W tej chwili można importować ustawienia tylko z przeglądarki Firefox lub Internet Explorer.



Menadżer pobierania plików w jaki wyposażono Google Chrome działa w tle dzięki czemu użytkownik nie jest narażony na pojawiające się nowe okno programu. Pobierania automatycznie minimalizowane są do dolnego paska, w razie potrzeby można przeglądać pobierania - wówczas wyświetlane są one jako nowa karta.



Google informuje, że we wnętrzu przeglądarki znajdują się narzędzia, które doskonale poradzą sobie ze skomplikowanymi aplikacjami sieciowymi. Poprzez rozdzielenie procesów pracy poszczególnych zakładek przeglądarki, wyeliminowano problem zawieszania całej przeglądarki. Zadbano również o bezpieczeństwo wprowadzając komunikaty o odwiedzaniu niebezpiecznych stron WWW. Znacząco poprawiono prędkość działania samej przeglądarki. Aplikacja bazuje na V8, jeszcze mocniejszy silnik JavaScript, który umożliwia uruchamianie bardzo zaawansowanych aplikacji sieciowych, opcja niedostępna w dzisiejszych przeglądarkach.



Na pierwszy rzut oka Google Chrome nie jest produktem innowacyjnym trzeba jednak przyznać, że posiada niesamowicie prosty interfejs oraz ciekawe opcje. Zarówno program jak i dokumentacja techniczna zostały całkowicie spolszczone.