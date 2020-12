to kompleksowe oprogramowanie przeznaczone do konwertowania i przeglądania plików graficznych.

XnViewMP jest udoskonaloną i ulepszoną wersją popularnej przeglądarki XnView – również dostępną w naszej bazie plików. XnViewMP to doskonała przeglądarka graficzna obsługująca ponad 500 różnych formatów graficznych (w tym APNG, TIFF, ICO, GIF, PNG, JPG itp). Podczas przeglądania zdjęć, wyświetla o nich szczegółowe informacje – nazwa pliku, daty utworzenia i ostatniej modyfikacji, rozdzielczość i szereg innych parametrów odczytywanych przy użyciu histogramu i narzędzi typu exif i exiftool.



Użytkownicy mogą wykonywać różne czynności przy użyciu wbudowanego edytora graficznego. Oprócz zmiany rozmiaru i widoku kamery, można też dostosować cienie, podświetlenie, wyodrębnić kanał, a także wykonać lustrzane odbicie lub użyć wbudowanych filtrów – poprawiających jakość fotografii.



Korzystając z XnViewMP możemy konwertować wiele plików w tym samym czasie, a nawet szybciej optymalizować i przeglądać zdjecia poprzez ulepszone buforowanie wyświetlanych miniatur i samej grafiki. W porównaniu do poprzedniej wersji XnView, aplikacja dostosowana została do nowoczesnych procesorów i umożliwia wielordzeniowe przetwarzanie elementów graficznych.



Uwaga:

Program jest dostępny za darmo wyłącznie w celach niekomercyjnych.