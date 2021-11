GSPdf to prosta przeglądarka Postscript i PDF przeznaczona dla Linuxa. Jest darmowym graficznym interfejsem dla Ghostscrit (licencja GNU GPL). Narzędzie nie posiada zbyt wielu funkcjonalności, przez co i interfejs nie jest skomplikowany. Ogranicza się do kilku przycisków i podstawowych opcji przeglądania.