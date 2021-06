BricsCad to program CAD kompatybilny z zapisem DWG. Oprogramowanie korzysta z najwyższego poziomu technologii oraz kompatybilności. Jądro programu zostało stworzone od zera. Interfejs programu bardzo zbliżony do tego z AutoCAD'a stanowi spore ułatwienie dla użytkowników, którzy pracowali w legendarnym już programie do projektowania CAD.



Cechy BricsCad:

· Bezpośrednia edycja brył 3D - Nowa wersja oferuje bezpośrednią edycję brył 3D w formacie .dwg bez konieczności konwersji. Bryła jest w widoku cieniowanym co ułatwia jej modelowanie.



· Nowy silnik obrazów rastrowych - Dzięki niemu Bricscad będzie lepiej obsługiwał duże bitmapy.



· Nowy silnik PDF - Teraz korzystanie z plików PDF jako podkładów będzie bardziej wydajne.



· Ustawienia wydruku - Można teraz zapisać w eksploratorze rysunku, co umożliwi szybkie zastosowanie tych samych ustawień do innego arkusza bez konieczności otwierania okna dialogowego z ustawieniami drukowania.



· Przycinanie kreskowanie i kreskowanie użytkownika - Użytkownik może utworzyć własny wzór kreskowania i przycinać kreskowanie.



· Płaszczyzna przekroju - Funkcja pozwala stworzyć i zapisać płaszczyznę przekroju bryły, która może być użyta do wyświetlania na ekranie przekroju modelu 3D lub wyeksportowana jako blok 2D.



· Relacje 2D i 3D - Relacje pozwalają powiązać elementy rysunku ze sobą, np. końce linii, zmieniając długość jednej linii druga powiązana z nią będzie za nią podążać.



· Rozpoznawanie cech projektu - Wyobraź sobie element z dużą ilością otworów o tej samej średnicy. Zmieniając średnicę jednego otworu, inne o tej samej średnicy mogą być rozpoznane i zmodyfikowane automatycznie.