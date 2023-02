to oprogramowanie wspomagające tworzenie gier niezależnych typu Indie (2D lub 3D). Jej głównym celem jest udostępnienie twórcom i programistom możliwości wspólnego tworzenia gier w czasie rzeczywistym.

Superpowers to aplikacja HTML5, za pomocą której możemy sami tworzyć gry lub pracować wspólnie z innymi programistami nad danym projektem. Wystarczy udostępnić hasło innym osobom, które pomogą nam przy tworzeniu projektu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Świetne nadaje się do wspólnej pracy przy projektowaniu gier oraz do innych celów programistycznych.

Wszystkie ukończone projekty czyli gry możemy eksportować do systemu Windows, MacOS, Linux czy Android / iOS. Superpowers oferuje możliwość dodawania wtyczek, które rozszerzają funkcjonalność programu i pozwalają wykorzystać w pełni potencjał ekosystemu JavaScript.