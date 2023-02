Arduino jest multiplatformowym środowiskiem programistycznym działającym we współpracy z kontrolerami Arduino. Wspiera wiele urządzeń Arduino jak Arduino Uno, Nano, Mega, Esplora, Ethernet, Fio, Pro or Pro Mini oraz LilyPad Arduino.

Językiem programowania Arduino jest C oraz C++, i takie też języki są wspierane w oprogramowaniu. Obsługiwane jest podświetlanie składni czy grupowanie fragmentów kodu za pomocą nawiasów klamrowych. Nie zabrakło również modułu do debugowania kodu.

Początkujący programiści z pewnością docenią zestaw gotowych przycisków oraz menu, które mogą implementować do swoich aplikacji. Arduino oferuje ponadto bazę gotowych bibliotek jak EEPROM, Firmata, GSM, Servo, TFT, WiFI.